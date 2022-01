Casellati non sfonda il muro dei 400 voti ed esce (forse) di scena per la corsa al Colle

Elisabetta Casellati prende 382 voti e non supera il quorum dei 505. La padovana, seconda carica dello Stato, è il nome che il centrodestra ha deciso di presentare durante la quinta votazione di questa mattina, provando a dare una dimostrazione di forza per poter andare al voto di oggi pomeriggio con il potere di fare un nome d'intesa. Lo scrutinio si è appena concluso, ma Casellati ha ottenuto 382 voti, precedendo il presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella che ha ottenuto 46 voti. Otto voti anche per Silvio Berlusconi e 38 per il magistrato Nino Di Matteo. Di fatto, Casellati potrebbe uscire quindi definitivamente di scena dalla corsa al Colle.