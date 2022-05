«Trasformare l'ex caserma dei carabinieri in polo sanitario: la proposta

«Un possibile accordo tra la Provincia di Padova e il Comune di Vigonza per ridare vita all’ex caserma dei Carabinieri nella frazione di Pionca e trasformarla in polo sanitario»: è quanto ha proposto Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova, con delega al Patrimonio, che ha incontrato Gianmaria Boscaro, candidato sindaco a Vigonza per il centrodestra e il candidato consigliere comunale Cesare Paggiaro.

Caserma

Gottardo ha voluto così ufficializzare il suo appoggio e sostegno a Boscaro con un incontro avvenuto proprio davanti all’ex caserma, in via Volta angolo via Cavinello, da anni in degrado e più volte andata all’asta, ma sempre deserta. «L’idea - ha detto Vincenzo Gottardo - sarebbe quella di realizzare un polo sanitario con punto prelievi viste le necessità di un presidio medico aumentate in maniera così evidente negli ultimi anni, e che sarebbe utile anche all’Avis di Pionca e Codiverno. La proposta, quindi, è quella di una convenzione con la Provincia che potrebbe cedere il diritto di superficie a titolo gratuito al Comune di Vigonza, che in questo modo avrebbe la piena disponibilità dell’immobile, in cambio dell’impegno di farsi carico delle spese per i lavori di riqualificazione e manutenzione che potrebbero essere realizzati grazie ai finanziamenti del PNRR. Mi farei portavoce personalmente del progetto, portandolo all’attenzione della Regione del Veneto per le questioni sanitarie, e di tutto il Consiglio Provinciale per l’eventuale approvazione della convenzione. Grazie al dialogo e alla disponibilità con Gianmaria Boscaro, questa sarebbe una soluzione all’annoso problema dell’ex caserma che ora è completamente inagibile. Vigonza è tra i comuni con il maggior numero di abitanti della provincia di Padova, quindi deve diventare un interlocutore fondamentale nei temi del sociale, della viabilità, della pianificazione urbanistica e dello sviluppo economico del territorio. Un ponte tra l’Alta padovana e la città di Padova».

Vigonza

«Vigonza - ha detto Gianmaria Boscaro - grazie al sostegno delle Civiche e dei partiti del Centrodestra, può finalmente uscire da una stagione di divisioni e soprattutto di isolamento politico amministrativo, ricucendo con i Comuni vicini, la Provincia e la Regione, i rapporti di collaborazione necessari a risolvere i problemi della cittadinanza. La sintonia con l’ente provinciale può consentire di partecipare a bandi per l’assegnazione di fondi europei e impostare una serie di progetti infrastrutturali a beneficio di Vigonza e di tutta la provincia». Aggiunge Cesare Paggiaro: «Da sempre coltivo l'idea della necessità di ritornare all'uso pubblico dell'ex caserma di Pionca. Questa è l'occasione migliore, visti i rapporti di collaborazione con il vice presidente della Provincia. Concordo con la destinazione d'uso proposta e aggiungo che lo spazio a verde attinente l'edificio sul lato sud, possa avere un parcheggio pubblico, che sarà a favore dei negozi di vicinato, con ingresso su via Volta, abbattendo i garages, uscita su via Cavinello».