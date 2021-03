Casetta Berta, l'assessora Nalin smorza ogni polemica: «Mettere insieme più soggetti in un'unico spazio vuol dire valorizzare le risorse»

«Un utilizzo maggiore degli spazi del sociale, che non sono così tanti, questo è il senso della decisione. A me sembra una grande opportunità quella di aprire a tutti i soggetti che lo richiedono, nello specifico a Casetta Berta. Bandi e concessioni non c’entrano niente, chi fa polemica su questo parla di nulla»

L’assegnazione di uno spazio in via Dupré a Casetta Berta come nuova sede dopo lo sgombero di un anno e mezzo fa dai vecchi locali Ater di via Callegari ha fatto storcere il naso a qualche consigliere comunale. Prima la consigliera Vanda Pellizzari, Ubaldo Lonardi e infine Alain Luciani hanno criticato sia il metodo che l’associazione stessa. Tutti e tre i consiglieri insistono sul fatto che gli ex occupanti della Casetta Berta agivano nell’illegalità perché occupanti.

Condivisione spazi

«Quando è stata sgomberata sindaco e vice sindaco avevano immediatamente dichiarato che quello di Casetta Berta era un presidio da conservare. Così l’ipotesi che abbiamo portato è quello di un progetto di collaborazione e condivisione di uno stesso spazio. E’ una soluzione sperimentale, mettere insieme più soggetti per sfruttare al meglio spazi che già ci sono». Nello specifico il Cat (centro di animazione territoriale per minori) che ha sede in quella che è una ex biblioteca. «Le attività del Cat è chiaro che hanno la precedenza, ma quando non è utilizzato è a disposizione di Casetta Berta». Una soluzione che può essere allargata anche ad altre realtà, se dovesse funzionare: «Un utilizzo maggiore degli spazi del sociale, che non sono così tanti, a me sembra una grande opportunità quella di aprire a tutti i soggetti che lo richiedono. Nello specifico Casetta Berta. Bandi e concessioni non c’entrano niente, chi fa polemica su questo parla di nulla».

Principi

Quindi rimanda al mittente le critiche di questi giorni: «Sono felice – commenta con un velo di sarcasmo l’assessora - che all’interno della maggioranza e anche dell’opposizione siano stati acquisiti parole e principi come partecipazione e trasparenza. Si vuol fare polemica per forza mentre non si guarda a cosa può portare l’apertura degli spazi dei servizi sociali alle associazioni».