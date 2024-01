Caso Fleximan, Marcon: «Gli autovelox non aiutano a diminuire gli incidenti»

Qualche giorno fa, quando ad essere divelto era stato l'autovelox di Riese Pio X, in via Kennedy, aveva ironicamente invitato Fleximan a candidarsi alle elezioni europee. Alla luce di altri due colpi dell'ignoto e fantomatico supereroe dal flessibile implacabile (entrambi nel padovano a Carceri e a Villa del Conte) il presidente della provincia di Treviso, e sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, torna ad intervenire su un tema che è ormai è quasi un fatto di costume più che un episodio di cronaca. A Padova c'è chi ha immortalato in un murales il vendicatore come Uma Thurman in Kill Bill, film cult di Quentin Tarantino. Qualcuno potrebbe addirittura pensare ad un apposito costume in vista di carnevale e magari farci anche qualche soldo. Marcon, pur censurando l'ennesima scorribanda di Fleximan e il suo operato, ha cercato di capire il motivo che sta alla base del favore popolare alla base del fenomeno (un recente sondaggio televisivo vicino all'80%) che nell'ultimo anno conta ben 13 autovelox distrutti, con un escalation che negli ultimi giorni ha generato un vero e proprio caso, peraltro esteso anche ad altre regioni italiane.

«Io ho sempre detto che l'azione in sè e per sè è da condannare, è un reato e continuo a dire che non è una strada da perseguire» ha detto Marco «devo dire che però va fatta una profonda riflessione sull'utilizzo di questi strumenti tanto più che i dati ci dicono che non funzionano perchè l'incidentalità a livello nazionale non sta calando ancorchè si siano disseminate le strade di autovelox. Per certi versi c'è stato un abuso di questo strumento, abbassando i limiti di velocità via via dai 90 previsti dal codice della strada su strade a due corsie per senso di marcia e a scorrimento veloce. Oggi abbiamo visto deroghe laddove ci siano i 70 km/h, i 50 km/h e i 30 km/h sia consentito l'uso di questo strumento. Questo non è far sicurezza stradale o fare prevenzione».