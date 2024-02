Caso Salis, Ostellari: «Il Governo lavora per garantire diritti e dignità»

Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Sen. Andrea Ostellari, è tornato a parlare della maestra di Monza, Ilaria Salis, detenuta da un anno in Ungheria in atteso di giudizio. La donna rischia 24 anni di detenzione ed è accusata di lesioni ai danni di due neonazisti durante una manifestazione nostalgica. Accuse tutte da dimostrare ma intanto la ragazza continua a rimanere a disposizione delle autorità ungheresi. Inutili gli appelli per migliorare le condizioni alle quali è costretta la detenuta, quelli per riportarla a casa. Salis rispetto alle accuse si dichiara innocente.

A Venezia, proprio questa mattina, si è svolta una protesta una trentina di attivisti del centro sociale Rivolta che ha occupato la sede del consolato ungherese a piazzale Roma. Hanno portato uno striscione con la scritta "Ilaria Salis libera subito", sollecitando un intervento deciso in aiuto della 39enne italiana detenuta in Ungheria dall'11 febbraio scorso, con l'accusa di lesioni a due neonazisti. L'iniziativa si è svolta mentre il ministro della giustizia Carlo Nordio e il sottoegretario Ostellari erano a Padova in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico.

«Sin dalle prime segnalazioni, il Governo si è messo a disposizione per garantire, attraverso gli strumenti di legge, la dignità e il rispetto di Ilaria Salis, non più libera per effetto di una misura in corso, applicata da un giudice autonomo in Ungheria», ha premesso Ostellari. «Se un giudice ungherese e altrettanto autonomo stabilirà che la misura cautelare può essere disposta ai domiciliari, il Ministero della Giustizia, così come avviene per tutti i casi simili, trasmetterà immediatamente la documentazione ai competenti uffici per il trasferimento in Italia, come ho riferito nei giorni scorsi in Commissione Giustizia». Infine un attacco a chi critica l'operato del Governo sulla vicenda: «Comprendo l’apprensione dei familiari, ma respingo le polemiche inaccettabili della sinistra, che pare più interessata a strumentalizzare questa vicenda piuttosto che a risolverla».