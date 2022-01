Caso Viola, Bui richiama la politica: «Basta avvelenare il clima»

«Serpeggia uno strano clima con l'accuirsi della strategia denigratoria e minatoria nei confronti degli esponenti della scienza, del mondo accademico e sanitario, dei rappresentanti delle Istituzioni nazionali e locali, che sono impegnati nel contrastare la pandemia nei suoi effetti», commenta il Presidente della Provincia Bui in seguito alle minacce arrivate alla professoressa Viola. «L'innalzamento progressivo del livello di scontro, induce a pensare che il vaccino per taluni sia solo un utile pretesto per arruolare persone più o meno incazzate. Il fine non è sanitario, ma politico».

Veleno

«Non occorre tornare indietro troppo negli anni dove - sottolinea Bui - teorizzando lo Stato illiberale, oppressivo, capitalista, si avvio silente il periodo della strategia della tensione. Oggi certamente sono cambiati i protagonisti e forse anche la forza di reggere alcuni ideali, ma rimane lo stesso sottobosco dove si sviluppano strategie nella ricerca del consenso politico ad ogni costo, che fa diventare utili strumenti anche coloro che oggi riescono ancora a negare i morti per covid, a non vedere i risultati della campagna di vaccinazione. In quegli anni ci entrammo anche per una iniziale sufficienza o connivenza della politica e sono stati tanti i drammi patiti dal nostro paese. Ne uscimmo solo quando la politica ebbe uno scatto di orgoglio e riannodo i fili delle Istituzioni che assieme sconfissero il terrorismo. Dalla storia occorre imparare, perché nel sottobosco nascono tanti buoni funghi, ma molti anche velenosi».