Tangentopoli delle terme, il sindaco sfida le opposizioni su un appalto di vent'anni fa

Torna di grande attualità una vicenda che si trascina da una quindicina di anni che riguarda un appalto ventennale sottoscritto nel 2010 dal Comune di Montegrotto. Contratto che si scioglie e interrompe con l'arrivo del commissario prefettizio. Siamo nel 2015, nel pieno di quella che venne definita la "tangentopoli delle terme", dove imperversava il cosiddetto metodo Luca Claudio, che dopo essere stato sindaco del comune sampietrino lo diventa di Abano Terme.

L'appalto come è dimostrato in tribunale, è viziato da una tangente di 180mila euro, di cui buona parte finiti nelle tasche dello stesso Luca Claudio. Il processo sulla Tangentopoli delle Terme ha visto coinvolti, oltre all'ex sindaco di Abano Luca Claudio anche altri 21 imputati, fra i quali proprio Luciano e Saverio Guerrato, padre e figlio titolari dell'ominima azienda con sede nella zona industriale di Rovigo. Con la Marco Polo, azienda capitolina, avevano al tempo costituito un'associazione temporanea d'imprese proprio per accedere a quell'appalto da 12,8 milioni (Iva esclusa), per la riqualificazione energetica e l'adeguamento normativo degli edifici comunali e degli impianti di illuminazione pubblica di Montegrotto e in più la gestione ventennale del servizio, come detto in apertura. L'azienda rodigina e quella romana, il cui nome comparirà anche nell'inchiesta di Mafia Capitale, hanno visto assegnatosi l'appalto nel settembre 2010 pagando a Claudio una bustarella da circa 180mila euro, attraverso pagamenti per consulenze fittizie a un'azienda di proprietà dello stesso Luca Claudio. Per questa vicenda l'ex sindaco dei due comuni ha patteggiato la pena. Se con la Guerrato il Comune ha trovato un'intesa per chiudere il contenzioso, con la Marco Polo invece si rischia di risolvere la vicenda in tribunale, con un'udienza fissata nel prossimo luglio 2024. Dopo la decisione del commissario le due aziende, la Guerrato e la Marco Polo, avevano infatti deciso di fare causa al Comune di Montegrotto, chiedendo milioni di danni.

«La soluzione migliore è trovare una transazione che sia tombale» , spiega il sindaco Riccardo Mortandello per chiudere definitivamente anche questa partita». Ma c'è chi non è d'accordo nella minoranza all'opposizione: «Possono esserci interpretazioni legali differenti, ma quello che è chiaro è che sembra che una buona parte dell'opposizione segua ancora l'operato delle vecchie amministrazioni, gli ex sindaci Bordin e Claudio. Mai fatto un commento di condanna o di presa di distanza rispetto a quanto successo da parte di questi consiglieri. Per loro è quasi normale che si affrontino queste questioni come se fossero ordinaria amministrazione, cosa che non può essere accettabile. Invece che aiutare l'ente a risolvere la questione hanno sempre creato difficoltà all'amministrazione». Il sindaco Mortandello poi fa una riflessione: «Quello delle tangenti è un sistema che ha creato il deserto e che ha ancora oggi una ricaduta negativa sul nostro territorio. Nei prossimi giorni ci sarà modo di tornare ancora su questo, visto che ci sono dei lavori che stiamo affrontando che dimostrano come l'operato di quella gente, che non so proprio come definire ma non certo amministratori, fosse incentrato solo sull'arricchimento personale a discapito della comunità. Lavori non fatti o fatti male che si faceva credere fossero stati effettuati. Inaccettabile».