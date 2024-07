Fratelli d'Italia attacca Giordani: «Euganeo, fusione Ira ed Mpx, operaziono scellerate»

Torna all'attacco l'opposizione. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Matteo Cavatton critica le ultime decisioni della giunta del sindaco Sergio Giordani su tutta la linea: «Ha aperto proprio in questi giorni la campagna tesseramenti del calcio Padova ed il 24 agosto si giocherà la prima partita della stagione 2024/2025, ma purtroppo e con 4 anni di ritardo, non solo la curva sud non sarà pronta, ma nemmeno è stato ripubblicato il bando per la riassegnazione dei lavori - evidenzia Cavatton -. Ancora una volta, i tifosi che decideranno di assistere alle partite casalinghe, non troveranno i biglietti per la curva destinata ai supporter padovani. L'amministrazione ha fallito l'ennesimo obiettivo temporale, sancendo il l "fine lavori mai" per questa opera pubblica disastrosa che tuttavia ben rappresenta lo stato confusionale in cui versa la sinistra a Palazzo Moroni paralizzata in un mix di incapacità e presunzione. È del tutto evidente, infatti, che tra ferie agostane e tempi tecnici, l'eventuale riapertura del cantiere non potrà avvenire che intorno alla fine dell' anno e cioè esattamente 4 anni dopo la prima assegnazione nel dicembre 2020. Davvero sconcertante per un'opera che avrebbe dovuto concludersi in 275gg, ma ad oggi è bel lungi dal poter ripartire. A ciò aggiungiamo che siamo concordi con i vari esponenti della tifoseria che considerano la struttura del tutto inadeguata ed obsoleta, priva dei requisiti minimi di sicurezza per l’utenza, di illuminazione e servici igienici adeguati e senza nemmeno un punto di ristoro, salvo quello gestito dagli stessi supporter. Una cattedrale nel deserto sempre più costosa ed inutile e che rispecchia l’incompetente e presuntuosa pertinacia in cui la Giunta prosegue in progetti fallimentari».

«L’ostinazione dimostrata dal sindaco nel voler accentrare su di se un potere dispotico sempre più evidente si scontra però con la dura realtà dei fatti ed il risveglio di un’opinione pubblica che si vorrebbe sempre silente ed obbediente alle decisioni del capo - prosegue - .È il caso dell’annunciata fusione Ira–Conficliacchi, dove persino gli amministratori nominati direttamente dal Primo Cittadino non hanno potuto acconsentire ad un’operazione scellerata che avrebbe comportato un duplice risultato negativo, ossia l’impossibilità di salvaguardare l’attività del Configliacchi e, al contempo, la rovina dell’Ira che il Sindaco voleva utilizzare per ripianare i debiti del primo. D’altronde, Giordani è un “esperto” di fusioni fallimentari e motivate non dalla tutela dell’interesse pubblico, bensì dalla mera volontà di nascondere le macerie in cui sta riducendo Padova: si pensi all’incorporazione della Zip in Interporto, messa in atto al solo fine di coprire con i beni dell’ex zona industriale i 112 milioni di esposizione debitoria di Interporto. E tutto sulla pelle dei cittadini che pagano l’addizionale Irpef più alta d’Italia e sono sistematicamente vessati da aumenti di tasse, tributi e tariffe comunali. Poiché sappiamo che non c’è fine al peggio, ci prepariamo a contrastare ancora una volta e con sempre maggiore fermezza l’oramai dilagante sperpero di denaro pubblico, come l’annunciato acquisto a scatola chiusa dell’ex Cinema MPX per 3 milioni e mezzo di euro, oltre a spese di ristrutturazione (1,9 milioni di euro) e, soprattutto, costi di gestione mai indagati».