Consiglio comunale, è Cavatton "Mr presenze" alle sedute e nelle commissioni

Matteo Cavatton è stato finora il consigliere comunale che ha collezionato più presenze tra commissioni e sedute di Consiglio nel nuovo mandato. Il capogruppo di Fratelli d'Italia ha partecipato a 64 incontri, da luglio a dicembre 2022, perdendosene quindi solo 4 dei 68 tenuti finora, ottenendo 2065 euro di gettoni. Dietro di lui c'è il consigliere della lista Peghin Davide Meneghini, con 61 presenze e poi il capogruppo del Pd, Gianni Berno con 60, entrambi intorno ai 2mila euro di gettoni. Seguono Luigi Tarzia della lista Giordani, il dem Nereo Tiso e la leghista Eleonora Mosco. Mentre, tra i meno presenti, soprattutto alle commissioni, ci sono i due medici in prima linea, Franca De Lazzari e Ivo Tiberio. Il gettone che a Padova vale 45,90 euro a seduta. Una cifra che sia maggioranza che minoranza ritengono irrisoria per l'impegno quotidiano che metterebbero per ricoprire l'incarico, soprattutto se paragonata a centri poco più grandi come Verona, dove vale 150 euro, o molto più piccoli come Treviso, dove i consiglieri guadagnano 92 euro a seduta. Per questo, il presidente del Consiglio comunale Antonio Foresta la scorsa settimana aveva inviato una lettera a tutti i parlamentari padovani, chiedendo di intercedere con Roma per ottenere la modifica della legge che permetterebbe di alzare il valore del gettone. A quella lettera ha risposto però solo il dem Alessandro Zan, tra l'altro attualmente all'opposizione, promettendo almeno un impegno a portare il tema in aula.