Cementeria e salute, una ricerca conferma i timori dei comitati

Uno studio del Dr. Di Ciaula è stato appena pubblicato sulla rivista scientifica “Exposure and Health”, ed è inerente a un’indagine condotta su 366 bambini di Barletta, città sede di un cementificio che utilizza sia pet-coke che combustibile da rifiuto (CSS). La cementeria di Barletta e dello stesso proprietario di quella di Monselice, Buzzi Unicem Italia. I risultati dello studio non sono per nulla rassicuranti.

Studio

Lo studio, che ha visto la collaborazione dell’ARPA e dell’ASL pugliesi e che è stato altresì approvato dal Comitato Etico Interprovinciale1, esplora per la prima volta il bio - accumulo di metalli di origine antropica nel corpo di bambini e dimostra come coloro che vivono e frequentano la scuola nell'area in maggiore prossimità dello stabilimento sono più affetti dal bio-accumulo di alcuni metalli tossici (quali Nickel, Cadmio, Mercurio e Arsenico) rispetto a coloro che sono prevalentemente esposti al solo inquinamento da traffico veicolare. I metalli pesanti possono generare effetti negativi sulla salute, a causa della loro persistenza, tossicità, accumulo biologico e interazioni molecolari. I comitati ambientali di Monselice hanno così inviato a tutti gli organi preposti lo studio e la richiesta di un approfondimento di quella che è la situazione nella cittadina della Bassa.

Screening

Per i comitati e per il consigliere comunale Francesco Miazzi questo conferma che uno “Screening per il monitoraggio biologico dei microinquinanti nel siero e nel latte materno e presenza di metalli pesanti nelle unghie della popolazione infantile” la cui richiesta era stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Monselice del 25 giugno scorso, è assolutamente necessario. «E' evidente che le particolarità del ciclo produttivo di una cementeria ne sconsigliano la localizzazione in aree a pregio naturalistico e in prossimità di scuole e abitazioni nelle quali vivono soggetti particolarmente vulnerabili». Per questo i comitati ambientali hanno inviato una richiesta a tutti gli enti preposti affinché questo screening parta immediatamente.