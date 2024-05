Cementificazione e consumo di suolo, Ostanel: «Serve una nuova legge regionale»

La consigliera regionale Elena Ostanel non è intervenuta al dibattito di Granze riguardo l'intenzione del Gruppo Alì di realizzare un grande polo logistico ma ugualmente ha mandato un messaggio all'assemblea per far sentire la sua vicinanza a comitati e cittadini del quartiere.

Ma Ostanel, come ha fatto anche la consigliere Cristina Guarda che ha partecipato al dibattito pubblico, ha fatto leva sugli strumenti che si hanno a tutt'oggi a disposizione per fermare il consumo di suolo e piuttosto concentrarsi su azioni di recupero di stabili e capannoni già esistenti: «La cementificazione di migliaia di metri quadri di terreno agricolo oggi è possibile grazie alle maglie troppo larghe della legge regionale sul consumo di suolo, che da un lato si da l’obiettivo di azzerare il consumo di suolo al 2050 ma dall’altro non prende in carico con una norma specifica una questione che è enorme: la proliferazione in tutto il territorio regionale di poli logistici», fa notare la consigliera.

«Sta succedendo a Camin ma anche a Maserà di Padova, Roncade, San Lazzaro a Bassano del Grappa e tanti altri stanno venendo proposti e approvati: siamo a più di un milione di metri quadri di suolo che consumeremo senza che sia conteggiato nella riserva di suolo libero che ci rimane», sottolinea Ostanel «Serve una modifica vera, proprio ora che stiamo discutendo il nuovo testo unico sull'urbanistica Veneto Territorio Sostenibile. Ho ritenuto necessario e fondamentale già inviare alcuni emendamenti di modifica proprio sulla procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) perché se il mondo della distribuzione e della logistica è cambiato, serve che si aggiornino anche le norme regionali», specifica la consigliera. «C'è chi dice che chi sta discutendo questo progetto è contro un'azienda: per me non è così. Io penso che solo un'istituzione che ha regole giuste, chiare e trasparenti, possa gestire progetti di questa grandezza nell'interesse generale e in particolare degli abitanti che ne sono direttamente impattati, e oggi noi non abbiamo gli strumenti giusti per gestire tutto questo».