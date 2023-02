Centenaro sul no ai Css a Monselice: «Ascoltato il territorio»

«L’area tra Este e Monselice, considerata la presenza in passato di ben quattro cementifici, merita una tutela particolare. Per questo appoggio in pieno la decisione della Provincia di Padova che ha negato l’autorizzazione all’utilizzo di CSS, il Combustibile Solido Secondario, nella zona rispettando così la volontà del territorio. Il progresso economico non può essere perseguito a scapito dell’ambiente e della salute dei cittadini». A dirlo è Giulio Centenaro, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta.

Provincia

«La Provincia - ha sottolineato il consigliere regionale - ha così fatto proprie le richieste avanzate dal territorio: io stesso lo scorso 8 novembre avevo partecipato a un consiglio comunale aperto a Monselice in cui si è parlato dell’eventualità di utilizzare il CSS in un cementificio. Ricordiamo che il CSS è un combustibile ottenuto dalla componente secca dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili, come vetro, metalli e inerti. In quell’occasione tutti i presenti (sindaci, associazioni di categoria, cittadini) avevano espresso parere negativo. Oggi l’amministrazione provinciale ha messo nero su bianco di essere dalla parte dei cittadini. Una decisione che sposo in pieno».