Lega, Centenaro: «Bitonci e Ostellari perni del governo Meloni»

«Desidero esprimere i miei più vivi complimenti a Massimo Bitonci e Andrea Ostellari, i due onorevoli della Lega padovana che sono stati nominati sottosegretari. Il neo premier Giorgia Meloni ha premiato così due persone di spessore, esponenti di rilievo della Lega, conferendogli lo scranno di sottosegretari». Sono le parole di Giulio Centenaro, consigliere regionale di Lega – Liga Veneta, che a differenza di molti suoi colleghi in Regione e a Padova, si è congratulato con i due nuovo sottosegretari. Le scelte di Giorgia Meloni hanno acuito la frattura in Lega, che a Roma non ha portato "zaiani" ma solo fedelissimi padovani di Matteo Salvini, nonostante i risultati delle ultime amministrative e politiche non esaltanti. «Bitonci e Ostellari diventano quindi due perni importanti del nuovo governo - chiude Centenaro -acquisendo così un ruolo fondamentale all’interno dei ministeri allo Sviluppo Economico e alla Giustizia»