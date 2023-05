In centinaia con i sindacati in piazza per il Primo Maggio

Poco dopo le 10, in piazza dei Signori, si sono ritrovate in centinaia di persone per dare vita alle celebrazioni del Primo Maggio in città. Cgil, Cisl e Uil hanno datto vita a una manifestazione statica, arricchita da performance musicali e interventi di sindacalisti, lavoratori e amministratori pubblici. Alle 10 e 30 sono iniziati gli interventi dei segretari provinciali dei sindacati, poi il saluto del vice sindaco di Padova, Andrea Micalizzi. Temi caldi i salari, con l'accento su quella che nessuno nomina ma è chiaro il riferimento alla necessità di tassare le rendite anziché il lavoro. Nessuna la chiama patrimoniale, ma di quello si tratta. Si è parlato anche della necessità di colpire i grandi evasori fiscali. «E' un giorno di festa ma anche un momento di riflessione», sottolinea Micalizzi.

