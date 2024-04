Centri estivi, agevolazioni e sostegno per le famiglie con bimbi affetti da disbabilità

Per le famiglie dei minori con disabilità seguiti da operatori socio-sanitari (OSS) durante l'anno scolastico, è confermata l'opportunità di richiedere la presenza di personale socio-sanitario anche durante le attività estive. Grazie al Servizio Integrazione Scolastica e Sociale dell'AULSS 6, i minori con disabilità frequentanti la scuola per l'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado avranno accesso a un massimo di 20 ore settimanali di assistenza per un periodo di 4 settimane, dal 10 giugno al 14 agosto 2024. Per i minori con disabilità uditiva grave, l'ufficio disabilità sensoriale dell'AULSS 6 metterà a disposizione interpreti LIS per un massimo di 25 ore settimanali per non più di 4 settimane durante i Centri Ricreativi Estivi.

Il Comune di Albignasego per l’estate 2024 ha già stanziato a bilancio una quota per far fronte ai costi per l’assunzione di personale specializzato nelle ore non coperte dal servizio sanitario, consentendo così una permanenza a tempo pieno per tutti i bambini diversamente abili che ne faranno richiesta. «I bambini con disabilità hanno gli stessi diritti dei loro coetanei, – dichiara il Sindaco Filippo Giacinti – anche e soprattutto nelle attività extra-scolastiche, momento in cui è più semplice socializzare in maniera rilassata e spensierata. Per questo da qualche anno abbiamo istituito questo fondo, per garantire la copertura del personale personalizzato in tutte le ore della giornata, dando anche un supporto operativo e concreto alle famiglie che altrimenti dovrebbero investire risorse personali».

Le richieste devono essere compilate dal coordinatore del centro estivo e dal genitore/tutore del minore e presentate all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Albignasego - area disabilità entro il 15 maggio 2024, tutto il materiale è disponibile nel sito del Comune di Albignasego all’indirizzo comune.albignasego.pd.it/notizie/2610564/partecipazione-minori-disabili-centri-ricreativi. L'ufficio Servizi Sociali del Comune di Albignasego è disponibile per qualsiasi necessità all'indirizzo matilde.sinico@comune.albignasego.pd.it o al numero di telefono 049/8042204.

