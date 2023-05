Centri estivi: cinque proposte convenzionate con il Comune, dal nido alle medie 

Cinque proposte per i bambini e i ragazzi del Comune di Montegrotto Terme che vanno dal centro estivo di tipo “culturale” proposto dall’associazione Lapis al Museo del Termalismo per i bambini della primaria, a quello sportivo dell’ADS Calcio presso gli impianti sportivi di Mezzavia per i bambini della primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado, a quelle della scuola parentale dell’associazione Doha, fino ai centri estivi per i più piccoli presso la scuola dell’infanzia Maria Immacolata o a quella di Turri. Le proposte sono diverse e le rette saranno calmierate grazie al fatto che queste realtà hanno risposto al bando del Comune e sono entrate nell’albo dei soggetti organizzatori convenzionati. Per i ragazzi residenti a Montegrotto sarà il Comune a farsi carico di una parte della quota di partecipazione.

Scelta

«La scelta della convenzione che abbiamo adottato negli ultimi anni - spiegano la vicesindaca con delega al Sociale Elisabetta Roetta e l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton - ha dimostrato di valorizzare le energie positive del nostro territorio rappresentate da un mondo dell'associazionismo sportivo, e non e di venire incontro alle esigenze delle famiglie rendendo la scelta del centro estivo meno onerosa sotto il profilo economico. Grazie ai contributi comunali per i residenti vogliamo fare in modo che tutte le famiglie, indipendentemente dal reddito, possano usufruire di questo servizio».

Proposte

Il centro estivo Lapis presso il Museo del termalismo destinati ai bambini della primaria avrà un orario dalle 8 alle 12 oppure alle 16 senza mensa e sarà attivo dal 19 al 30 giugno e dal 26 agosto all’8 settembre. Info: 3336559909, lapisarcheologia@gmail.com.

Per i bambini iscritti a settembre alla primarie e alla secondaria, giornata intera con mensa o mezza giornata senza mensa per il centro dell’ADS Calcio Montegrotto presso gli impianti sportivi di Mezzavia dal 12 giugno al 1 settembre. Info: 3711628129, girovaland2021@libero.it

Per il centro estivo presso la scuola d’infanzia Maria Immacolata (attivo già alle 7.30 del mattino) si può scegliere la mezza giornata, oppure la giornata intera fino alle 16 o fino alle 17.30. Info: 049793349, immacolata.montegrotto@gmail.com.

Infine per la frazione di Turri ci saranno centri estivi a luglio per la scuola dell’infanzia, dal 12 giugno a fine luglio per la scuola primaria invece orario con le opzioni mezza giornata senza mensa o giornata intera con mensa,. Info: 049793370, turrieducazionale@gmail.com.

Una proposta alternativa aperta a tutte le età, dalla scuola d’infanzia alla secondaria di primo grado, è infine quella dell’associazione Duha presso la scuola parentale Il primo fiore di Mezzavia dal 12 giugno al 28 luglio. Le proposte sono mezza giornata o giornata intera, con o senza mensa. Per informazioni 346 2333255 oppure info@ilprimofiore.org

Le rette sono fissate dai singoli gestori ma per i bambini e ragazzi residenti a Montegrotto Terme il Comune si farà caro di una quota di 40 euro per la giornata intera con mensa , di 30 euro per la mezza giornata con mensa, e di 20 euro per la mezza giornata senza mensa, per un massimo di 4 settimane, che verrà scontata dalla quota a carico della famiglia.