I centri estivi inclusivi: l'investimento del Comune per l'accesso al servizio

Si stanno svolgendo in tutto il territorio di Albignasego i centri estivi della Città, organizzati da scuole dell'infanzia, parrocchie, associazioni culturali e sportive, confermando che, grazie al fondo di 200 mila euro stanziato dal Comune, tutte le famiglie residenti stanno beneficiando di significativi sconti sulle rette.

Particolare attenzione, anche quest’estate, è stata rivolta ai bambini con disabilità. Sono state stanziate ulteriori risorse per l'assunzione di personale specializzato, volto a offrire un supporto adeguato ai minori disabili. “Il sostegno dell'ULSS6 Euganea – spiega Anna Franco assessore alle politiche sociali - che prevede l'assegnazione di un OSS, a ciascun minore diversamente abile, per un totale di 20 ore settimanali e fino a 4 settimane, è un passo importante, ma non sufficiente a coprire tutte le necessità, l’obiettivo dell’intervento dell’Amministrazione è assicurare la presenza del personale sanitario nelle ore non coperte dall’ULSS6, così che anche i giovani cittadini diversamente abili, possano frequentare i centri estivi, per tutte le ore di attività, garantendo pari opportunità, di socializzazione e intrattenimento, dei loro coetanei”.

Le Associazioni del territorio che hanno aderito al bando e hanno inserito nel loro programma formativo e ludico la presenza di bambini con disabilità, segnalano la difficoltà di rintracciare Operatori Socio Sanitari (OSS), il Comune ha messo a disposizione per i professionisti che desiderano proporsi il numero 0498042279 e/o l’indirizzo mail iiss@comune.albignasego.pd.it. “Stiamo facendo il possibile per supportare le Associazioni del territorio in questa ricerca – conclude l'Assessore – per dimostrare la nostra gratitudine a chi si è impegnato nell’includere i bambini con disabilità nelle loro attività e perché speriamo che sia una pratica virtuosa sempre più condivisa. Il nostro impegno è massimo per garantire un'estate ricca di opportunità per tutti i nostri giovani cittadini.”