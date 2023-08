Centro Infanzia “Aquilone” di Caselle, via ai lavori

Mercoledì 2 agosto 2023 verrà firmato il verbale di consegna dei lavori del Centro Infanzia “Aquilone” di Caselle. I lavori inizieranno con le modalità di cantierizzazione concordate con gli R.S.P.P. (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) della scuola. La durata dei lavori è contrattualmente prevista in 300 gg. Sono previste anche delle riunioni di coordinamento in cantiere tra D.L. (Direzione dei Lavori) e C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza durante l’Esecuzione dei Lavori) e gli RSPP della scuola per ogni eventuale emergenza.

L’intervento si caratterizza per il completamento del progetto originario con la realizzazione delle ultime due sezioni, una per la scuola materna e una per il centro infanzia. Ogni sezione ha le dimensioni di circa 120 mq e l’altezza di 3,20 metri al pari del corpo di fabbrica esistente. La struttura sarà antisismica ed energeticamente performante come la parte esistente e gli impianti saranno collegati a quelli già realizzati. Inoltre dal punto di vista della vivibilità dei locali, le grandi aperture delle aule hanno il compito di rendere lo spazio il più fruibile possibile sia spazialmente che visivamente in stretto rapporto con il parco e il verde circostante. Queste vengono sempre protette dagli agenti atmosferici e dal sole con sporti profondi e spalle laterali prolungate verso il giardino. Gli spazi scoperti sono sempre ben delimitati e confinati in modo da evitare zone non controllabili da parte degli addetti. L’intervento è stato reso possibile grazie al contributo ottenuto sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dal Ministero dell'Istruzione dedicati all'edilizia scolastica. Particolare soddisfazione è stata espressa dal Commissario prefettizio del Comune di Selvazzano Dentro Dottore Samuele De Lucia.