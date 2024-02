In Senato il progetto per il nuovo centro regionale per le cure palliative pediatriche

In Italia i bambini che hanno bisogno di queste cure sono oltre 35 mila, di cui 900 in Veneto e 310 assistiti dal centro di Padova con una rete di assistenza regionale che è modello apripista in tutta Italia, capace di prendere in carico i bambini e le loro famiglie. Ad oggi sono oltre 90 i pazienti in lista di attesa nel Veneto. «La qualità della vita dei bambini ammalati va tutelata e garantita perché attraverso progetti come questi noi misuriamo la qualità della nostra civiltà», ha affermato l’eurodeputata del Partito democratico, Alessandra Moretti, oggi al Senato a Roma alla presentazione del progetto preliminare per la realizzazione del nuovo centro regionale per le cure palliative pediatriche per il Veneto. «Grazie alla professoressa Franca Benini responsabile del Centro regionale veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche e al professor Giuseppe Zaccaria presidente dell’associazione ‘La miglior vita possibile’, si vuole riuscire a dare risposta a questa mole di domande che saranno destinate a aumentare. Fin dal 2020 questa associazione ha chiesto di poter realizzare un nuovo centro secondo un progetto che prevede non solo ampliamento spazi ma si basa sull’idea di interazione virtuosa tra assistenza, formazione e cura delle famiglie», ha evidenziato Moretti.

De Poli dal Senato ha fatto partire un appello a nome di associazioni e famiglie. «Mi ha colpito una frase pronunciata da uno dei genitori: ‘la vita inizia dove finisce la paura’. Come è stato evidenziato, c’è una sfida da vincere: concentrarsi sulla vita del paziente, che ha sempre una dignità. Questa sfida, in Veneto, la stiamo vincendo anche grazie all’integrazione tra sociale e sanitario e, quindi alle sinergie tra istituzioni e associazioni di volontariato, che svolgono un ruolo centrale ed essenziale. Senza di loro non sarebbe mai possibile garantire vicinanza e umanità alle famiglie dei piccoli pazienti», ha detto De Poli. Infine un elogio per quanto fatto nella città del Santo: «Padova è stata la prima città, in Italia, ad ospitare una struttura di questo tipo che è un modello a livello nazionale, in quanto risponde ad una presa in carico globale dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Ecco perché è importante promuovere questa iniziativa, che è sostenuta anche dalla Regione Veneto. Il 7 febbraio scorso, infatti, il progetto è stato approvato dal CRITE. Dobbiamo fare rete e proseguire in questa direzione per raggiungere l’obiettivo».