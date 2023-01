Pronta la battaglia dell'opposizione in Consiglio per approvare il bilancio: «Ci hanno messo il bavaglio»

Oltre cento emendamenti. L'opposizione è pronta a dare battaglia domani in Consiglio comunale, quando si discuterà del bilancio di previsione. Il centrodestra però non avrà molto tempo per opporsi, visto che la maggioranza ha deciso di contingentare i tempi e dare al massimo 10 minuti ad ogni consigliere per illustrare le proprie posizioni, gli emendamenti e spiegare il proprio voto. «Nonostante le parole di circostanze e le dichiarazioni di apertura e collaborazione verso l'opposizione, hanno deciso di metterci il bavaglio» sostiene il capogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Cavatton «e lo riteniamo grave non tanto perché avevano promesso un altro atteggiamento, ma perché per ragionare sulle nostre idee ci vuole tempo. In ogni caso, ci muoveremo per aggiungere i nostri contenuti ad un bilancio di mantenimento, privo di investimenti e di qualsiasi visione della Padova del futuro».

Fratelli d'Italia

Sono 61 quelli presentati proprio dai consiglieri del partito di Giorgia Meloni, Cavatton, Elena Cappellini e Enrico Turrin: «Chiederemo l'istituzione di una commissione speciale per l'ospedale, come era stato annunciato dalla giunta, ma senza poi mai mantenere la promessa - spiegano, oltre a Cavatton, anche gli altri due componenti del gruppo, Elena Cappellini ed Enrico Turrin - Ma ne chiederemo anche un'altra sull'Euganeo. Dell'inchiesta della Procura non sappiamo nulla ed è giusto che se ne parli». Tra gli emendamenti che porteranno in aula molti riguarderanno anche l'impegno da parte dell'amministrazione a non aumentare le tasse («ma abbiamo la sensazione che Imu e Irpef invece saliranno» sostiene Cavatton).

Lega

Altri 47 sbarcheranno in Consiglio grazie alla Lega: «Noi portiamo proposte, non proteste» spiegano i consiglieri Eleonora Mosco e Ubaldo Lonardi «perché, quello che verrà votato in aula, più che un bilancio è uno sbilancio. Il centrosinistra si dichiara sempre vicino agli ultimi, ma poi non c'è un euro per le bollette e le famiglie». Tra le rettifiche che chiederà il Carroccio ci sarà quindi anche la creazione di un fondo per sostenerle, quella di riservare delle sale comunali alla raccolta di indumenti per i più poveri, il ripristino dell'anzianità di residenza per assegnare le case popolari e spazi da dedicare alle neomamme.