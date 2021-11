Certificati online, il servizio si amplia (a livello nazionale)

Sono più di quindicimila i certificati scaricati da quando il comune ha messo a disposizione questo servizio. Ci sono altre novità in vista

E' partita anche la rivoluzione nella Pubblica amministrazione, che prevede la possibilità di scaricare gratuitamente certificati anagrafici, senza necessità di code agli sportelli né di pagare bolli. Il primo a scaricarlo è stato proprio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ora esistono praticamente due database, quello comunale e quello nazionale, da cui è possibile scaricare. Ci sono delle differenze però: in quello nazionale, che si chiama Anpr, non possono essere scaricati certificati dello stato civile e non sarà possibile chiederli pe conto terzi.