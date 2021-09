Cgil: «Giordani distingua lo smartworking dal lavoro in remoto. Le sue parole ci hanno stupito»

«Sempre bene ricordare la differenza tra lavoro in remoto e smartworking, perché la pandemia ha costretto i lavoratori al primo, non al secondo». Dopo la Uil arriva anche la posizione della Cgil in merito alle parole del sindaco Sergio Giordani, che si era allineato alle posizioni del ministro Brunetta che vorrebbe richiamare tutti i dipendenti pubblici in presenza. Neanche a sinistra insomma le hanno prese bene.

La posizione

«Sottolineiamo come in questi mesi i responsabili dell’amministrazione Giordani hanno lavorato e speso risorse per la predisposizione del Pola (Piano per l'Organizzazione del Lavoro Agile), un istituto regolamentare, previsto proprio in applicazione di una legge dello Stato, che permetterà di dare delle regole precise su compiti, modalità, diritti e doveri di chi potrà svolgere il lavoro in modalità remota». Dopo le dichiarazioni di Giordani arriva la replica del segretario generale della Fp Cgil di Padova, Enrico Ciligot, che non nasconde il suo stupore per le parole del sindaco. «In premessa è bene evidenziare che quanto applicato in periodo pandemico è stato dettato da uno stato di emergenza che ha permesso a tutti gli enti pubblici di garantire gli stessi servizi ai cittadini con la massima efficienza di come e quanto avveniva nel periodo pre-pandemia. E tutto ciò è avvenuto grazie allo spirito di sacrificio dei lavoratori dell'Ente di cui il Sindaco è a capo. Un fatto che, ne siamo certi, riconoscerà. Bene ricordare la cronologia degli eventi – prosegue il sindacalista – ossia che da marzo 2020, per legge, è stato stabilito che nelle Pubblica Amministrazione, il lavoro da remoto diventava ordinario, per la durato dello stato di emergenza. La legge prevede dei paletti molto chiari su quali siano le attività che si possono svolgere da remoto, le modalità e soprattutto dice altrettanto chiaramente che esso si applica a seguito di progetti e obiettivi definiti dall’ente.

Dipendenti comunali

«In questi mesi i responsabili dell’amministrazione Giordani hanno lavorato per la predisposizione del Pola, previsto proprio in applicazione di una legge dello Stato» insiste Ciligot «e questo istituto permetterà di dare delle regole precise su compiti, modalità, diritti e doveri di chi potrà svolgere il lavoro in modalità remota. Voglio ricordare che proprio il Ministro Brunetta, prima dell'estate, ha sottoscritto il “Patto per l'innovazione e la coesione sociale” dove, tra le altre cose, si prevede l’introduzione delle regole guida, già nel prossimo Contratto Nazionale, dei vari comparti del pubblico impiego in discussione con l’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) in questi giorni. E aggiungo che, su tale istituto, l'amministrazione comunale ha investito parecchio in termini economici. Ecco perché le parole del Sindaco, come minimo, mi stupiscono. Lavorare da remoto non significa non lavorare»