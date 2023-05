La Cgil porta il suo sostegno agli studenti che protestano sotto le tende al Bo

Il Segretario Generale della Cgil di Padova, Aldo Marturano ha voluto portare personalmente il suo appoggio agli studenti accampati al Bo’ che si sono mobilitati contro il caro affitti. Una protesta, questa delle tende, che è nata da un gesto spontaneo di una studentessa. E' stata infatti Ilaria Lamera, studentessa di Ingegneria Ambientale al Politecnico di Milano che, martedì 2 maggio, piantando una tenda di fronte il Politecnico in piazza Leonardo da Vinci, ha fatto partire questa protesta che è stata poi emulata in diverse città. 23 anni, originaria di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo, in tenda c'è rimasta fino a lunedì 8 maggio. Ma smontata la sua, ne sono state montate altre da altri studenti che prendendo il suo esempio hanno deciso di farsi vedere e sentire. Se a Milano i prezzi degli affitti sono andati anche oltre il mercato, che già da solo fissa le sue personalissime regole, a Padova la situazione non è certo migliori. Non c'è in fondo una regola che vieta di speculare sulle case e su chi ne cerca una. Il paradosso di questa battaglia più che legittima, è che gli affitti crescono selvaggiamente perché gli stipendi sono spesso imbarazzanti. Ed è strano che anche il più grande sindacato italiano invece di fare un ragionamento su questo chiede maggiori garanzie per chi studia e chi lavora, rispetto agli alloggi. Che, magari sembra anche un sintesi un po' volgare, verrebbe da dire che se a un lavoratore i soldi che gli spetterebbero glieli si da, magari poi si arrangia pure.

Supporto

Stamane c'è stata quindi la visita del Segretario Generale della Cgil di Padova, Aldo Marturano, agli studenti dell’Udu accampati con le loro tende sotto i portici del Palazzo del Bo’ a Padova. «Sono venuto – ha detto Aldo Marturano – a portare solidarietà della Cgil agli studenti dell’Udu per le sacrosante motivazioni che li hanno portati a montare le tende sotto l’Università, fornendo una concreta ed efficace rappresentazione del forte disagio che vivono a causa dell’emergenza abitativa che li colpisce. Il tema che sollevano è reale ed è tra i tanti che porteremo avanti, nell’ambito della mobilitazione nazionale intrapresa con Cisl e Uil, nella manifestazione che faremo sabato prossimo a Milano. Un appuntamento, dove confidiamo ci sarà una grande partecipazione, che mette al centro la grande questione delle diseguaglianze che attraversano il nostro Paese».

Stipendi

«Chi paga maggiormente questa situazione – prosegue il Segretario Generale della Cgil – sono le famiglie dei lavoratori dipendenti e pensionati, costrette a misurarsi con gli aumenti vertiginosi del costo della vita. È evidente che con il basso livello dei loro redditi (voglio ricordare che nella provincia di Padova la media del reddito è di 23 mila euro), mantenere un figlio fuori sede all’università è diventato un costo inaccessibile, soprattutto nella nostra città dove vi è una scarsa offerta di alloggi e un’altissima domanda, cosa che purtroppo ha fatto lievitare il prezzo delle abitazioni. La conseguenza è che molti ragazzi sono costretti ad abbandonare il loro percorso di studi, le proprie ambizioni e sogni perché non se li possono permettere e questa è una vera e propria discriminazione». Il nostro è il paese dove i salari sono fra gli ultimi in Europa e non solo sono fermi ma anzi, sono diminuiti negli ultimi 30 anni. Sono più bassi del 12% rispetto al 2008 se ragioniamo in termini reali. Dato che non ci inventiamo che traiamo dal Global Wage Report 2022-2023 presentato oggi dall'Ilo, Organizzazione internazionale del Lavoro.

Milano

Con tutto che il mercato fissa le regole che meglio gli convengono, ne stiamo parlando come se fosse un essere astratto, inanimato, ma non è così, è possibile che il più grande sindacato italiano non metta come priorità la battaglia sugli stipendi? Sembrerebbe di sì ad ascoltare cosa dice la Cgil. «È altrettanto evidente – conclude il Segretario Marturano – che tutto ciò sta avvenendo con le Istituzioni, a partire da Governo e Regione, che non stanno facendo quel che è invece una loro responsabilità, ossia garantire il diritto alla casa che nel caso degli studenti significa anche diritto allo studio. Sono necessarie risposte e devono essere date subito, non ci si può girare dall’altra parte. Anche per questo sabato saremo a manifestare a Milano e anche dopo continueremo nella nostra mobilitazione, finché questo Governo e questa Regione inizieranno a prendere delle decisioni a favore di chi, e sono sempre di più, non riesce più a vivere con il proprio stipendio o pensione». Esatto, sarebbe proprio questo il punto. Quindi perché scegliere di chiedere garanzie sulle case allo Stato o alla Regione, invece che stipendi migliori alle imprese?