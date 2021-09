Cgil e Uil, è scontro con Amazon: «Anche i lavoratori trattati come pacchi»

Barutta: «L'aggravante di queste ultime settimane è la comunicazione di trasferimento di 160 lavoratori ai quali il cambio di sede, in provincia di Vicenza e di Venezia, è stato comunicato via sms. E' come li avessero licenziati»

Lo vanno sottolineando da giorni i sindacalisti della Cgil: «Nel Veneto la situazione si è ulteriormente aggravata nelle ultime settimane. Amazon apre filiali in provincia di Vicenza, Venezia e Treviso, rifiutando il dialogo con il Sindacato nel Veneto, anche dopo la firma del protocollo e pensa di spostare centinaia di lavoratori comunicandolo con un sms a conferma dell’arroganza di una Società che considera i lavoratori alla stregua dei pacchi che movimenta». Già perchè di fatto è questo il destino di molti dipendenti, 160 per l'esattezza. Il cambio di sede senza neppure un confronto o addirittura un preavviso. Per queste ragioni la Filt Cgil e la Uiltrasporti di Padova hanno proclamato 48 ore di sciopero di tutti i drivers dell'impianto di Vigonza, nelle giornate di giovedì 30 settembre e venerdì 1 ottobre. Il presidio è cominciato la mattina del 30 settembre, a partire dalle ore 6 davanti alla sede Amazon di Vigonza e potrebbe però protarsi più a lungo delle 48 ore annunciate ma continuare per tutto il fine settimana».

Massimo Cagnolatto, segretario generale Filt Cgil, conferma la notizia dei 130 lavoratori trasferiti via sms: «Amazon non vuole trattare, anzi abbiamo scoperto che oggi qui nell'hub di Vigonza opera una nuova società mentre le due che operavano prima qui saranno spostate nei nuovi siti. Con loro i lavoratori. Chi è subentrato qui utilizza solo lavoro somministrato». Amazon dal canto suo spiega così il trasferimento dei 130 lavoratori: «Nelle prossime settimane entreranno in attività due nuovi depositi di smistamento Amazon a Venezia e Vicenza situate a circa 30 km dal deposito di Vigonza che andranno a potenziare la rete logistica in Veneto. In vista di queste nuove aperture e del naturale confluire di una parte dei volumi verso queste nuove sedi, si è reso necessario ridistribuire i volumi assegnati a ciascuno dei fornitori dei servizi di consegna in Veneto, tenendo conto delle nuove sedi».