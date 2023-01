Lega, Ghidoni e Schiesaro dichiarano guerra al cibo sintetico

«Fermare la corsa al cibo sintetico promossa dalle lobby internazionali del settore e difendere l'agroalimentare italiano: un obiettivo condiviso a tutti i livelli istituzionali dagli esponenti padovani della Lega». A dichiararlo sono l'eurodeputata Paola Ghidoni e Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, che nella mattinata di oggi, sabato 28 gennaio, al mercato di Cadoneghe hanno festeggiato - accompagnato dall'assessore alle politiche agricole Elisa Bettin - insieme ai produttori di specialità enogastronomiche del territorio l'approvazione della mozione contro il cibo sintetico nel consiglio comunale di venerdì sera.

Paola Ghidoni

«Un testo - ha spiegato Ghidoni - che esprime sostegno alla campagna nazionale di Coldiretti contro il futuro da incubo che qualcuno vorrebbe imporre anche nel nostro paese: qualche settimana fa l’agenzia statunitense Food and Drug Administration ha autorizzato per la prima volta il consumo di carne sintetica, prodotta in laboratorio da cellule di animali vivi. E in Europa c'è già chi si sta muovendo per fare lo stesso. In Germania e Danimarca vi sono società che investono nella produzione di latte senza mucche e bastoncini di pesce coltivati in vitro. Schifezze che mettono in pericolo il lavoro di milioni di agricoltori, con l'obiettivo finale di cancellare le nostre eccellenze, omologando il gusto e limitando la libertà di scelta dei consumatori per gli interessi economici delle multinazionali detentrici di queste tecnologie. Un orrore che va combattuto a tutti i livelli, dalla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, di cui faccio parte, fino ai consigli comunali che stanno rispondendo numerosi all'appello di Coldiretti».

Marco Schiesaro

«Ancora una volta - ha aggiunto Schiesaro - il paravento di un sedicente ambientalismo viene utilizzato per portare avanti agende occulte che con la tutela dell'ambiente non c'entrano nulla: il cibo sintetico viene prodotto in bioreattori e comporta un consumo maggiore di acqua e energia rispetto agli allevamenti tradizionali. I veri ambientalisti sono i nostri agricoltori, che si ostinano eroicamente a coltivare i prodotti della terra secondo i loro cicli naturali, con pazienza ed esperienza figlie di una tradizione millenaria. Nel mondo di oggi, dove tutti andiamo troppo di fretta, sono un tesoro ancora più prezioso, da custodire e proteggere con ogni mezzo».