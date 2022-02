Nuovi percorsi ciclabili grazie al Pnrr

«Oltre 10 mln - spiega l'assessore Ragona - d'investimenti anche per percorsi ciclopedonali: in particolar modo iniziamo ad attuare la Bicipolitana con moltissimi interventi andando a concentrarci soprattutto nel realizzare quei tratti di ciclabili che mancano per completare la rete. Ad esempio i tratti assenti in Via Due Palazzi, quelli che mancano in Via Canestrini, e a Montà, e ci concentreremo e sulla messa in sicurezza delle ciclabili che oggi sono già esistenti»