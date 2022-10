Cimiteri, funziona il "patto di collaborazione"

Si avvicina la data del 2 novembre, l'assessora con la delega ai servizi cimiteriali, Francesca Benciolini, ha fatto il punto sulla gestione di questi spazi. Proprio in quella data, come d'abitudine, si celebrano coloro che non ci sono più e sono tantissime le famiglie che si recano nei cimiteri comunali per rendere omaggio ai propri morti. Poi ha fatto un bilancio dei suoi cinque anni con la delega ai servizi cimiteriali, in un'epoca di cambiamenti. «Pensiamo infatti che oggi il 66% delle salme vengono cremate, questo ha comportato un modo nuovo di pensare a questi spazi. Inoltre si è lavorato molto sul rendere decorosi, accoglienti e sicuri tutti e sedici cimiteri della nostra città», ha spiegato l'assessora Benciolini: «Ci sono telecamere e custodia in tutti i cimiteri. Sono stati anche fatti partire i pimi "patti di collaborazione" coinvolgendo i cittadini, come in quello di Altichiero o quello di Granze. Nel caso di quest'ultimo parliamo di un cimitero molto decentrato, che si trova tra le grandi strade della zona industriale. La comunità delle Granze ha messo grande attenzione alla cura di quel cimitero ed ha contribuito in modo decisivo a renderlo accessibile, sicuro e ben curato».