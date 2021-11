Cinquanta nuove telecamere di ultima generazione in 21 parchi cittadini

«E’un progetto importante - evidenzia l’Assessora al verde e ai parchi Chiara Gallani - che aiuterà a proteggere il verde da atti di vandalismo, che eviterà azioni di pochi incivili che talvolta conferiscono rifiuti in maniera selvaggia deturpando i nostri bellissimi parchi e che in prospettiva può essere un’interessante sperimentazione che consentirà di estendere l’orario di apertura di questi luoghi di incontro e relax».

Telecamere

E’ stato presentato dall’Assessore Diego Bonavina il primo consistente stralcio di un progetto che punta a dotare progressivamente tutte le aree verdi e i parchi della città di un efficiente servizio di videosorveglianza. 300.000 euro la cifra stanziata dalla Giunta per andare a installare circa 50 telecamere in 21 parchi di tutti i quartieri. La proposta di identificazione dei siti interessati in questa prima fase (in allegato) ora sarà condivisa con le autorità competenti per poi passare rapidamente alla fase esecutiva e al posizionamento dei dispositivi. Le telecamere di ultima generazione e ad alta definizione saranno per lo più panoramiche, ovvero orientabili da remoto con un raggio visuale di 360 gradi, verranno collocate nelle zone strategiche delle aree a partire dai varchi di accesso e dalle aree attrezzate particolarmente utilizzare da famiglie e bambini.

Fruibilità

«E’ un progetto - spiega l'Assessore alla sicurezza Diego Bonavina - che ho fortemente voluto e al quale sto lavorando con il Sindaco e la Giunta da mesi. Rendere i nostri parchi ancora più sicuri e fruibili è un traguardo fortemente richiesto dalla cittadinanza che vive questi luoghi come spazi importanti della vita quotidiana e del tempo libero. Bimbi, genitori, nonni, sportivi avranno presto uno strumento in più per godersi in tutta serenità le aree verdi, contemporaneamente, come Istituzioni avremo modo di vigilare in maniera puntuale perché siano evitati fenomeni di degrado e delinquenza ma anche atti di vandalismo che purtroppo non mancano e spesso riguardano il patrimonio arboreo e le attrezzature di gioco, di sosta, o sportive».