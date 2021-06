Un cippo e un parco per ricordare gli agenti Borracino e Coffen

Cerimonia di commemorazione degli agenti di Polizia Giovanni Borracino e Giuseppe Coffen, uccisi brutalmente a 30 anni fa, il 5 aprile del 1991, al Ristorante Le Padovanelle ad opera di una violenta banda di rapinatori.

Su iniziativa del Questore Isabella Fusiello, con la partecipazione del Vicecapo della Polizia Prefetto Maria Luisa Pellizzari e alla presenza delle massime autorità cittadine e dei parenti dei due agenti uccisi è stato prima scoperto un cippo alla loro memoria in Via Chilesotti ,nei pressi luogo in cui sono stati uccisi e poi intitolato il giardino di Villa Bollani a Ponte di Brenta.«Questo cippo e questo giardino - ha evidenziato il Sindaco Giordani nel suo intervento - rinnovano e confermano la nostra vicinanza ai due giovani agenti assassinati mentre ci difendevano dalla violenza e dal sopruso».

Nel suo intervento, il sindaco Sergio Giordani ha sottolineato come i padovani ricordino ancora oggi Borracino e Coffen e quella terribile rapina e come la cerimonia odierna sia il sugello di una memoria e una vicinanza ai due agenti che caduti in servizio. Il Sindaco ha anche ricordato quale fosse il clima di violenza di quegli anni e di come grazie all’impegno delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, siamo riusciti a sconfiggere le bande malavitose che imperversavano compiendo rapine e sequestri di persona. Il nostro ringraziamento, ha concluso, va a queste donne e questi uomini che ogni giorno con forza e determinazione ci garantiscono la sicurezza.