Itis Cittadella, Bisato replica al dirigente: «Messa in sicurezza priorità. Laboratori mai a rischio»

La scuola dovrà essere sottoposta a una serie di lavori per rendere l'edificio dove è ospitato più sicuro nell'eventualità si verifichino dei terremoti nella zona, ma Turetta è molto preoccupato per una serie di aspetti. Il primo naturalmente è legato alla didattica, l'altro al fatto che i laboratori dell'Istituto, spostarli, non è certo un giochino. E non ha usato un tono conciliante, nella sua lettera indirizzata anche al Presidente della Provincia, Sergio Giordani e appunto al consigliere Pd.

Per questo abbiamo chiesto a Bisato com'è a suo modo di vedere la situazione del Meucci e che soluzione si può trovare: «Ho partecipato anche a un incontro in cui era presente anche Turetta. Si tratta di un impegno doveroso a compiere un adeguamento sismico all'edificio. L'intervento va fatto, vanno trovate le modalità per portare meno disagi possibile. Fa un po' specie che le due isituzioni non riescano a trovare tempi e modi». Le soluzioni possibili sono due. Quella di iniziare i lavori e portarli a termine impattando su un periodo dell'anno scolastico o dividere in due fasi il cantiere, utilizzando due finestre di vacanze estive degli studenti. Bisato non ha gradito molto i toni della lettera di Turetta, e senza calcare la mano lo fa capire. «Anche altri Istituti della provincia sono costretti a seguire le lezioni in altri luoghi perché ci sono dei lavori, non è solo il Meucci quello dove si deve intervenire: «Voglio rassicurare l'ingenger Turetta e i suoi studenti, i laboratori torneranno com'erano. Su questo non ci sono dubbi». Il consigliere Bisato spiega di che tipo di intervento si tratta: «Semplificando, uscendo dal termine tecnico, vuol dire fare ulteriori colonne in modo che se si verificasse una scossa chi sta assistendo alle lezioni non si ritrovi il tetto sulla testa». Bisato poi fa un'ultima precisazione: «E' una zona a più rischio sismico di altre, nella provincia di Padova. L'intervento è dovuto e va fatto. Va trovata la mdalità, ma è doveroso mettere tutti gli edifici scolastici in sicurezza».