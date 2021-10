Cittadinanza onoraria a Bolsonaro, i missionari italiani in Brasile: «Non fatelo. Qui ha fatto scelte devastanti»

Anche i missionari italiani in Brasile contro la richiesta della Lega di "premiare" Bolsonaro. Si trova al terzo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale di oggi previsto ad Anguillara Veneta. Si discuterà del conferimento della cittadinanza onoraria a Jair Messias Bolsonaro, il presidente del Brasile, il cui bisnonno era nativo proprio della zona. La scelta della sindaca leghista Alessandra Buoso ha già fatto discutere molto, essendo Bolsonaro un ex militare e rappresentante della destra estrema. Un presidente molto controverso sia in patria che all’estero, anche per come sta gestendo l'emergenza Covid.

I missionari

«A lui vengono imputate scelte devastanti, a cominciare dall’assalto all’Amazzonia e ai suoi popoli indigeni per finire con una gestione incosciente della pandemia di Covid-19 che, nel grande paese latinoamericano, ha già fatto oltre 600mila morti - scrivono in una nota i missionari della Consolata a Boa Vista (Roraima) - e attribuire una simile onorificenza a Jair Bolsonaro sarebbe un fatto simbolico molto grave. Unendosi a vari confratelli e consorelle che lavorano in Brasile, fratel Carlo Zacquini, noto difensore dei popoli indigeni e degli Yanomami, in primis, non ha remore a denunciare il fatto». Chiunque voglia contestare la scelta può scrivere a queste email del comune di Anguillara Veneta: protocollo@comune.anguillaraveneta.pd.it e sindaco@comune.anguillaraveneta.pd.it