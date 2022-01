Battaglia Terme revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini e la conferisce a Liliana Segre

Per farlo hanno scelto giovedì 27 gennaio. Non una data qualsiasi: in occasione del Giorno della Memoria (istituito per ricordare la persecuzione degli ebrei e gli orrori dell'olocausto) Massimo Momolo, sindaco di Battaglia Terme, ha convocato un Consiglio comunale in cui verrà revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e nel contempo concessa a Liliana Segre.

Cittadinanze onorarie

La notizia è riportata da "Il Gazzettino", sulle cui colonne il sindaco Momolo dichiara che tale decisione è stata presa per «rimarcare la distanza dal regime fascista» e, per quanto riguarda la senatrice Segre, per «dare onore a una grande italiana».