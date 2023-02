La Cadoneghe leghista conferisce la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Il Comune a trazione leghista di Cadoneghe conferisce la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Lo farà nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale in programma mercoledì prossimo 1 marzo, alle 20:30, all'Auditorium Ramin. La vita e i ricordi della Senatrice, superstite del campo di concentramento di Auschwitz e per oltre 70 anni attiva testimone del dramma dell'Olocausto, saranno ripercorsi in una serie di letture e contributi video.

Ospiti della cerimonia gli studenti della scuola secondaria di primo grado Don Milani. Durante l'ultimo anno la Lega è stata attaccata da più fronti per un'altra cittadinanza onoraria concessa, quella di Anguillara Veneta all'ex presidente del Brasil Jair Bolsonaro che ha oggettivamente tutta un'altra storia rispetto a Segre.

Schiesaro

«Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante momento istituzionale - annuncia il sindaco Marco Schiesaro - che ci aiuta preservare la memoria di uno dei momenti più bui della storia umana, per passare alle nuove generazioni il testimone della resistenza a ogni forma di violenza e tirannia».