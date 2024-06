Piron scalza il centrodestra da Selvazzano, l'ex assessore di Zanonato è sindaco

Claudio Piron del centrosinistra ha sconfitto al ballottaggio Mariano Fuschi. E' questo l'esito del ballottaggio a Selvazzano Dentro. E a festeggiarlo, oltre ai tanti sostenitori e cittadini, anche la consigliera regionale del Pd, Vanessa Camani e il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato. C'è entusiasmo per il risultato, affatto scontato, dopo mesi di campagna elettorale. «Da domani bisogna solo pensare ad amministrare e a governare» dice subito Piron. Con l'avversario la partita è stata aperta ma i due sfidanti, Piron e Fuschi, hanno condotto una campagna elettorale all'insegna del rispetto reciproco, nonostante la distanza di vedute su faccende importanti per la cittadina di Selvazzano.

E' lo stesso Piron a dirci che con l'avversario, Mariano Fuschi, c'è già stata una telefonata in cui il secondo si è complimentato con il primo. «Ci siamo sentiti, l'ho ringraziato per lo stile della campagna elettorale. E' doveroso riconoscere sia il consenso che la rappresentanza che avranno in consiglio comunale. E anche con loro che dovremo trovare le soluzioni migliori per la città. Sono convinto che l'unico modo per fare politica è quello di chiedere a tutti di dare un contributo. E' il modo migliore per trovare le soluzioni. Per governare e amminstrare bene c'è un solo modo, farlo tutti assieme». Un'affermazione, questa di Claudio Piron, probabilmente agevolata anche dallo scontro interno al centro destra. La posizione della leghista Giovanna Rossi e la sua rottura con FdI ha di certo agevolato questo risultato, ma impossibile non abbia degli strascichi nel centro destra. Per alcuni questa è anche la sconfitta di Enoch Soranzo, che qui ha fatto il sindaco e che lui stesso aveva scelto Giovanna Rossi, fino alla clamorosa rottura.