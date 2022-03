Coalizione Civica prende le distanze da Lorenzoni: «Strade separate da molto, e per sua iniziativa»

«Coalizione Civica non è rappresentata da Arturo Lorenzoni. Ce ne dispiace, ma da molto le strade si sono separate, per sua iniziativa»: basterebbe la prima frase del lungo post pubblicato sulla pagina Facebook della lista dell'ex vicesindaco alle scorse elezioni comunali per capire che i rapporti sono tutt'altro che ottimi.

Coalizione Civica

Il prosieguo, però, lo sottolinea ulteriormente: «Già da tempo faticavamo a comprendere alcune sue scelte rispetto al percorso e alle persone che lo hanno sostenuto negli anni scorsi. Oggi apprendiamo dai giornali che ha deciso di sostenere una candidatura diversa da quella di Sergio Giordani, senza il minimo confronto con le forze politiche, gli eletti e gli assessori che con lui hanno condiviso l'amministrazione della città. Città della quale è stato per anni vicesindaco, eletto con un gran lavoro collettivo di cui siamo stati protagonisti. Ci spiace che abbia deciso di interpretare questo ruolo come uomo solo al comando. Dimenticando che spesso gli "uomini soli", alla fine, restano da soli. Ancora più incomprensibili ci risultano le motivazioni della scelta, basata sulla necessità di "segmentare il mercato elettorale", un'espressione fuori luogo, che fatichiamo a capire e che sicuramente poco ha a che vedere con la politica intesa come servizio civico e dal basso. Uscite individuali e tatticismi elettorali sono quanto di più distante esista da noi. Per questo proseguiamo il nostro percorso di forza politica civica, che vive dell’impegno costante di tanti cittadini e cittadine e che non ha bisogno di leader da seguire».