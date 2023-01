Piazza Insurrezione, Coalizione Civica: «E' ora di agire. Il park va chiuso entro l'estate»

Coalizione Civica chiede di chiudere il park Insurrezione entro l'estate. Presenta una mozione in Consiglio comunale in cui chiede l'impegno del sindaco Giordani.

Il dibattito

«In questi giorni dopo il successo del concerto di Max Gazzè di Capodanno organizzato dal Comune di Padova e voluto dall’Assessore Bressa, si è finalmente riaperto il dibattito sul futuro della Piazza - dichiarano le consigliere comunali Marta Nalin e Chiara Gallani - .È emerso in modo chiaro che il sentire della città è quello di riconsegnare quel luogo alla sua essenza: appunto una Piazza e non un parcheggio. Dopo un dibattito così intenso, ci pare che si debba rompere gli indugi. La città è pronta e l’alternativa di parcheggio già esiste: il nuovo Park interrato delle Porte Contarine è ad oggi senza dubbio capace di assorbire il centinaio di posti tolti (forse anche meno, visto che in Piazza Insurrezione qualche posto blu rimarrà, ndr)».

La mozione

«Per questo motivo nei prossimi giorni presenteremo una mozione in cui chiediamo che l’amministrazione si impegni entro l’estate per la chiusura di Park Insurrezione. Ormai i tempi sono maturi e compito della politica è prendere le decisioni necessarie per agire quando è ora - chiudono Nalin e Gallani - .Lanciamo la proposta di questo passaggio storico perché questo obiettivo è da sempre fra i prioritari di Coalizione civica ma confidiamo nel contributo delle altre forze politiche nostre alleate, che come noi hanno fra gli obiettivi la rinascita della piazza».