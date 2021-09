Coalizione civica (senza Lorenzoni) sceglie la squadra per riprovarci nel 2022

Orfani dell'ex vicesindaco, il gruppo politico ha rinnovato il proprio direttivo in vista delle amministrative previste per la prossima primavera. Salvo sorprese, affiancheranno l'attuale sindaco Sergio Giordani, ospite domani per la serata conclusiva della festa