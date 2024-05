Coalizione Civica dice no all'hub a Granze e rilancia con il recupero della ex Romagnoli

L'assemblea di Coalizione Civica ha deciso che non c'è spazio per la realizzazione di un grande hub della logistica a Granze. E lunedì prossimo, 27 maggio, quando il consiglio comunale sarà chiamato a votare la variante che include il passaggio necessario ad Alì per portare a termine il progetto, la maggioranza non avrà il voto favorevole delle consigliere di Coalizione Civica, Marta Nalin e Chiara Gallani. Da capire invece cosa deciderà l'assessore Andrea Ragona, unico esponente della civica presente in giunta.

Nella nota che accompagna questa decisione anche un riferimento al fatto che in questi mesi all'interno di Coalizione Civica si è discusso per arrivare a prendere la decisione giusta, evitando proclami o sparate pubbliche. «E grazie a questo, compattamente conferma di dare la risposta necessaria alla città: contrarietà al progetto di espansione del polo logistico, tutela di territorio e suolo e coerenza con il mandato degli elettori e dei cittadini», sottolineano a termine dell'incontro. «E contemporaneamente l'impegno a lavorare perché una prima, non sufficiente, risposta politica del sindaco, sulla depavimentazione a compensazione nell'area ex Romagnoli, sia da un lato meglio definita e concretamente attuata e dall'altro perché si risponda anche ai territori di Granze e limitrofi che negli ultimi decenni hanno pagato un altissimo prezzo in termini di danni ambientali e consumo di suolo», commentano in riferimento alla proposta di Giordani come compensazione all'azione del gruppo Alì. «La realizzazione di un parco sul territorio oggi interessato dalla presenza della ex caserma Romagnoli è coerente con le linee programmatiche di questa Amministrazione ma non può essere messo in contrapposizione al perseguimento della tutela del suolo, impegno assunto di fronte alle cittadine e ai cittadini di Padova».