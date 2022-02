Coalizione Civica parte con la campagna elettorale: tram, verde, disuguaglianze e cementificazione

E' cominciata la campagna elettorale di affissioni di Coalizione Civica. «Alle scorse elezioni amministrative ci siamo candidati per costruire in dieci anni una città più verde, più sostenibile, più inclusiva, più giusta. In questo primo mandato abbiamo ottenuto importanti risultati e messo le basi per cambiare Padova. Basti pensare alle nuove linee di tram finanziate con quasi 400 milioni, al Piano degli Interventi che per la prima volta toglie superficie edificabile, al Parco Iris triplicato dopo vent’anni di battaglie per salvarlo dal cemento, a ventimila nuovi alberi, ai 30 milioni di investimenti sulla casa e sull’abitare, al ripensamento dei servizi e alle politiche che mettono al centro le persone e i loro diritti, al Regolamento dei Beni Comuni. Tutto questo deve poter crescere, ma soprattutto non ci basta. Pensiamo sia necessario proseguire in questa direzione con ancora più determinazione e per farlo c’è bisogno di tutte e tutti, c’è bisogno di metodo, c’è bisogno di #piùcoalizione». Questo il messaggio che accompagna quattro soggetti grafici da oggi affissi in città, (su manifesti 6x3, alle fermate del tram e su manifesti 140x200) e veicolati sui social. Più tram, più verde, meno cemento, meno disuguaglianze: quattro messaggi che rappresentano il pilastro dell’azione del movimento negli ultimi cinque anni e sui quali si intende lavorare sempre di più.

Rampazzo

«Nel 2017 Coalizione Civica si è presentata alla città con un programma per cambiare Padova in dieci anni. - afferma il capogruppo a Palazzo Moroni, Nicola Rampazzo - .Molti dei risultati ai quali abbiamo lavorato sono andati oltre ogni più rosea aspettativa: mai avremmo pensato di riuscire a rendere realtà il sogno visionario di 8 linee di tram. Nonostante questo tante sono le cose su cui serve ancora molto impegno. Siamo convinti che non solo sia necessario proseguire su questa strada, ma fare di più su tutte le questioni che sono fondamentali per i padovani, soprattutto su quelle su cui magari sono stati raggiunti meno obiettivi. E per fare di più c’è bisogno semplicemente di più Coalizione Civica».

I portavoce

«Il lancio della campagna di comunicazione sancisce anche l’avvio del lavoro di tutti i gruppi territoriali e di lavoro per la redazione del nostro programma elettorale per le elezioni della prossima primavera, anche dopo il confronto dei mesi scorsi teso ad individuare le nostre priorità. - aggiunge la portavoce Dora Rizzardo - .Quello di cinque anni fa era un programma di ampio respiro, oggi serve aggiornarlo e renderlo attuale, anche alla luce dei risultati che abbiamo raggiunto e delle cose che abbiamo imparato fin qui, restando sempre in ascolto di una città che ha vissuto la pandemia e deve confrontarsi con gli effetti del cambiamento climatico, e sta vivendo grandi trasformazioni. La scrittura del nuovo programma, come sempre aperta e partecipata, sarà il nostro impegno delle prossime settimane». «Non è scontato per una forza civica come la nostra, dopo 5 anni di governo della città, ripresentarsi alle elezioni con la stessa energia e con la stessa ferma volontà di rivoluzionare la città - conclude il portavoce Gianluca Pozza - Nel frattempo prosegue il nostro lavoro insieme al sindaco Sergio Giordani per l’individuazione dei dieci punti per la città di domani condivisi dall’intera alleanza che lo sosterrà alle prossime elezioni. Si tratta di un lavoro che definirà la Padova dei prossimi anni, e solo Coalizione Civica è la garanzia per una Padova più verde e più giusta».