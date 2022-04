Coalizione Civica riparte e presenta la lista: «Siamo innovativi. Faremo meglio del 2017»

«Abbiamo rappresentato un'innovazione per la città e quindi contiamo di fare anche meglio dell'altra volta». Coalizione Civica riparte con i suoi 32 candidati in lista a sostegno di Sergio Giordani. Chiusa la parentesi di Arturo, gli arancioni ricominciano dai tre assessori uscenti, Marta Nalin, Chiara Gallani e Andrea Ragona, dai consiglieri in carica e da qualche volto nuovo. Quello che spicca è quello di Giulio Crisanti, figlio del noto microbiologo e ormai divulgatore scientifico di livello internazionale (in foto in basso con Giordani): «Spero non sia uno svantaggio, ma credo di riuscire a far passare le mie idee e il fatto che voglio lavorare per rappresentare gli studenti, che a Padova non sono molto rappresentati per colpa nostra» dice Crisanti junior, che dalla sua ha già una laurea in Astrofisica a Cambridge ad appena 23 anni. Oggi svolge un dottorato al Bo e dorme allo studentato, quindi non vive con il padre. Ma non c'è solo Crisanti. Coalizione Civica avrà in rosa Fabio Beraldin, storico rugbista, oggi vice presidente del Valsugana e da sempre impegnato nello sport cosiddetto sociale e Mattia Galdiolo, presidente di Arcigay, giocherà in un ruolo importante durante la partita elettorale. «Crediamo di aver dato un grande contributo in questi anni di amministrazione - spiega il capogruppo in consiglio comunale, Nicola Rampazzo - anche dal punto di vista critico, perché abbiamo dimostrato di poter governare essendo anche radicali e critici nei confronti delle scelte». Durante la presentazione di oggi 2 aprile della lista si è fatto vedere anche il sindaco Giordani. Oltre a quelli già citati, gli assessori e i consiglieri in carica, in lista ci saranno: Edoardo Cosciani Cunico, Sebastian Kohlscheen, Laura Zaratin, Madjana Nuredini, Chiara Pasquato, Mauro Rolle, Francesca Contarello, Amir Gharaba, Claudia Cortese, Valeria Valleri, Sandro Nardin, Riccardo Fusinato, Maria Cinzia Zanellato, Anna Maria Tormene, Giorgia Ruzzante, Andreina Redetti, Giandomenico Tono, Daniele Klausas, Mariana Hebe Carniel, Celestino Benetazzo, Chiara Pinton, Paolo Mazzo e Maria Teresa Di Riso.