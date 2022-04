Coalizione Civica scrive il proprio programma elettorale al campo dei Girasoli

Domenica 10 aprile dalle 15 alle 19 al Campo dei Girasoli, in via Bainsizza, gli attivisti e le attiviste di Coalizione Civica per Padova si sono dati appuntamento per iniziare a scrivere il programma della forza politica che alle elezioni del 12 giugno sosterrà Sergio Giordani sindaco. Se 5 anni fa la scrittura condivisa del programma elettorale è stato uno dei punti di forza del movimento arancione, anche questa volta si comincia proprio da lì per definire le basi del governo della città dei prossimi 5 anni.

Modalità

La modalità di lavoro sarà sempre la stessa: gruppi di lavoro e gruppi territoriali per discutere di temi specifici ed elaborare proposte insieme. Quello di domenica sarà solo il primo appuntamento per la stesura del documento programmatico, ma a differenza di 5 anni fa non si parte da zero. Innanzitutto, nel 2017 Coalizione Civica ha scritto un programma che aveva come obiettivo “disegnare la città dei prossimi 10 anni”. In secondo luogo nel 2020 la forza politica ha realizzato un rendiconto di metà mandato utile proprio a fare il punto su quanto era stato realizzato del programma, evidenziare i risultati raggiunti e la strada ancora da fare. Questa volta quindi il lavoro partirà proprio da quei due importanti documenti per aggiornare le priorità alla luce di un mondo che è cambiato, inserire nuovi obiettivi guardare a nuove sfide. In caso di maltempo l'evento si terrà alla Sala Polivalente Valeri in via Diego Valeri.