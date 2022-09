Coalizione Civica: «La settimana corta ricadrebbe troppo su ragazzi e famiglie»

«Chiudere le scuole il sabato per ridurre i consumi e i costi a carico delle Amministrazioni locali? L’emergenza energetica è sotto gli occhi di tutti, ma non fate passare una possibile strategia di riduzione dei consumi come l’occasione, per i ragazzi, di stare nelle loro comode case, in compagnia degli affetti famigliari e magari svolgendo anche attività sportive e culturali. Per favore, questo no». Coalizione Civica si schiera contro la settimana corta. O meglio, non la considera una buona idea per risparmiare concretamente.

Fattore educativo

«Come Coalizione Civica per Padova promuoviamo da sempre un approccio che consideri il quadro complessivo, che parta dai dati, da informazioni certe, che metta a sedere insieme i soggetti del territorio per cercare soluzioni che riescano a dare risposte efficaci e a difendere i diritti dei più fragili - si legge in una nota - .Non dimentichiamoci che l’aumento dei costi sta colpendo anche le famiglie e che la povertà assoluta e relativa, così come le povertà educative, sono in continuo aumento: quanti bambini e ragazzi il sabato avranno case calde e adatte ad accoglierli, quanti il sabato avranno la compagnia di figure adulte educative, quanti avranno la possibilità di frequentare attività sportive e culturali? Chiudere le scuole il sabato, oltre a comportare difficoltà per le scuole stesse nel ridisegnare i quadri orari, inciderà in modo forte e negativo sulla crescita educativa di tutti i minori e soprattutto di quelli già più fragili».

I 5 giorni

«Non siamo contrari di principio a un orario scolastico settimanale su 5 giorni, in molti paesi già lo fanno e anche in alcune scuole di Padova. Però può essere una scelta possibile solo se ragionata, condivisa, programmata e che comprenda anche, in ogni caso, la possibilità di avere la scuola aperta sia nei pomeriggi che il sabato, perchè più avanzano gli squilibri del pianeta e le crisi, più c’è bisogno di istruzione, cultura, luoghi di aggregazione, di scambio, di benessere, soprattutto per i giovani. Accorciare gli orari di apertura delle scuole vuol dire allungare gli orari di apertura degli studi degli psicologi per le frotte di adolescenti che già stanno male, e tanto, che urlano il loro malessere senza venire ascoltati. La sanità veneta negli ultimi 10 anni già ha fatto massacro dei consultori, vogliamo anche massacrare la scuola? Quindi giù le mani da una riduzione tout court dell’orario di apertura delle scuole. Partiamo da un ragionamento trasparente e che metta al centro il benessere educativo, sociale, personale, dei minori e che sostenga contemporaneamente le loro famiglie».

Energia

«L’aumento vertiginoso dei costi per l’energia a carico del pubblico come del privato è un’emergenza a cui dare risposta nell’immediato e a cui trovare soluzioni sul medio e lungo periodo smettendo di trovarci, sempre, ad operare con carattere d’urgenza. Le soluzioni non devono colpire la scuola, gli spazi di socializzazione educativa dei bambini e dei ragazzi. Volete intervenire? Prima di tutto si calcolino quante famiglie coinvolgerebbe questa azione e quanto si risparmierebbe e si individuino quali sono le altre azioni che permettono di operare un risparmio alle casse comunali. Sono in uso le valvole termostatiche? Quanti edifici del Comune sono utilizzati solo per parte dell’orario giornaliero? Perchè non ribaltare la prospettiva e mettere le scuole al centro: scuole aperte, riscaldate correttamente, dal lunedì al sabato, per tutta la giornata. Gli altri edifici comunali utilizzati solo parzialmente chiusi provvisoriamente trasferendo le attività che accolgono al loro interno i pomeriggi e le sere negli spazi delle scuole. Perchè le scuole sono sempre le prime a cui si pensa quando c’è da risparmiare?»