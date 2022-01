Coalizione Civica sta con Giordani: «Ma non sarà una delega in bianco»

Coalizione Civica sta con Sergio Giordani. Durante l'assemblea di ieri sera, 26 gennaio, a tarda notte, hanno votato in 128: 112 a favore, 5 contrari e 11 astenuti. La scelta era tra andare subito con l'attuale sindaco o tirare fuori un proprio candidato.

Zaratin

«Quando abbiamo deciso di provare ad amministrare la città ci siamo presi delle responsabilità e riteniamo di aver ottenuto ottimi risultati - spiega Laura Zaratin, presidente di Coalizione Civica - .Per questo da diversi mesi dialoghiamo con Giordani per andare avanti insieme, ovviamente portando sul tavolo i nostri temi e punti fondamentali per poter governare Padova. Ora individueremo dieci punti programmatici, che andranno dalla transizione ecologica alla sanità, all'ambiente, la mobilità sostenibile, fino all'emergenza abitativa e al futuro della Prandina. Su questo abbiamo già ottenuto la disponibilità del sindaco».

Pozza

«Non stiamo dando una delega in bianco al sindaco, ma porteremo al tavolo le nostre tematiche. La stragrande maggioranza degli iscritti ha votato a favore di questa scelta che riteniamo di continuità rispetto a quanto dimostrato da Coalizione Civica con i fatti» aggiunge il portavoce di Coalizione Civica, Gianluca Pozza.

Lorenzoni

Con Arturo Lorenzoni ormai la storia d'amore è finita da tempo: «Auguriamo a lui buona fortuna, ma è ovvio che si sia reso indipendente e le sue scelte e motivazioni oggi siano solo sue e non riguardano più Coalizione Civica - risponde Zaratin - .Da che parte stia lui oggi non sposta niente, perché a noi interessa da che parte siamo noi». Coalizione Civica (non tutta) va quindi con Giordani. In lista ci saranno i 3 assessori oggi in giunta, Chiara Gallani, Marta Nalin e Andrea Ragona. Tra i 5 contrari anche Daniela Ruffini, consigliera di maggioranza grazie a Coalizione Civica, ma storica esponente di Rifondazione Comunista.

La nuova sede

Oggi è stata presentata anche la nuova sede elettorale in Riviera Ponti Romani. Chiusa l'esperienza con Lorenzoni, il movimento ha abbandonato anche la storica sede di corso del Popolo.