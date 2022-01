Elezioni, Coalizione Civica si riunisce in assemblea per decidere se stare (da subito) con Giordani

Dalle prime dichiarazioni di assessori, consiglieri comunali e militanti, arrivate subito dopo l'ufficialità della ricandidatura di Sergio Giordani, è difficile immaginare che Coalizione Civica possa rimangiarsi la parola e 5 anni di mandato insieme. Tutto però sarà deciso mercoledì sera in assemblea, quando davanti ai due scenari possibili si andrà al voto. Da una parte la scontata corsa al fianco di Giordani già dal primo turno, mentre dall'altra la possibilità di andare da soli, scrivere un programma di partito, scegliersi un candidato ed eventualmente negoziare al secondo turno. La discussione sarà inevitabilmente accesa, conoscendo i tanti e diversi animi di Coalizione Civica, ma sembra attualmente improbabile che la seconda strada possa essere imboccata. Anche perché gli “insoddisfatti” hanno già lasciato il movimento nel corso del mandato, mostrando pubblicamente la delusione nei confronti di chi li ha rappresentati a Palazzo Moroni e accasandosi in altre forze politiche di sinistra. Da quei mondi potrebbero quindi emergere novità ed eventuali scocciature per Giordani, che deve quantomeno provare a ricomporre la frattura con quella parte di Orizzonti legata a Marco Carrai. Quella parte fedelissima ad Arturo Lorenzoni ha già fatto sapere di voler cambiare strada, proponendo un proprio candidato ed una propria lista. Lo stesso Lorenzoni ha promosso la figura di Lorenzo Innocenti (che però ha ringraziato, ma ha rispedito al mittente l'offerta) e continua a rimanere nella zona grigia quando di parla di Giordani. Posizione che non è affatto gradita anche a livello regionale, dove Lorenzoni è stato sostenuto come candidato presidente alle ultime elezioni dall'intero centrosinistra.