Supermercati, Coalizione: «Le amministrazioni non c'entrano, Peghin sostenga la legge Ostanel»

In questi ultimi anni, a Padova e nel territorio, si è assistito all’apertura di molti supermercati, un fenomeno contro il quale le amministrazioni comunali non hanno alcun potere. È dovuto infatti alla legge regionale approvata nel 2012 che liberalizza l’apertura delle strutture di vendita sotto i 1500 metri togliendo ai Comuni qualsiasi strumento per la loro regolamentazione. Per questo Coalizione Civica ha lavorato con la consigliera regionale Elena Ostanel de il Veneto che Vogliamo ad un progetto di legge regionale per modificare la situazione e trovare una soluzione concreta al problema. Il progetto di legge è depositato e ha inizia l’iter di discussione in terza commissione. Nelle ultime settimane, e negli ultimi giorni, il candidato della Lega Francesco Peghin e le liste che lo sostengono si sono espressi contro questo tema diverse volte e sul questo il portavoce di Coalizione Civica per Padova Gianluca Pozza commenta: «Sicuramente il candidato della Lega è ben consapevole del fatto che l’amministrazione comunale non ha alcun potere in tal senso - sostengono i militanti - e siamo altrettanto certi che il candidato voglia individuare soluzioni concrete e la sua intenzione non sia solo quella di strumentalizzare un tema così delicato». Dal movimento arancione arrivano quindi due richieste esplicite nei confronti dello stesso Peghin e delle forze politiche che lo sostengono.

Peghin

«Chiediamo innanzitutto di esprimersi pubblicamente a sostegno del progetto di legge della Consigliera Ostanel, ora che ha iniziato l’iter di presentazione in terza commissione in Regione. È un testo aperto e su cui si può lavorare per arrivare ad un risultato concreto - evidenzai Pozza - e in secondo luogo facciamo un appello ai consiglieri regionali delle forze politiche che lo sostengono come candidato, Lega e Fratelli d’Italia, perché portino i loro contributi alla legge e accelerino la discussione, mettendola come priorità, in modo che i comuni veneti - e quindi Padova - possano presto poter contare su uno strumento che li aiuta nel limitare questo fenomeno. Tutelare il nostro territorio, il commercio e lo sviluppo delle nostre città è una questione che va affrontata al di là del colore politico».