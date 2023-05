Codevigo, è Ettore Lazzaro il nuovo sindaco

Codevigo

E' Ettore Lazzaro è il nuovo sindaco del comune di Codevigo, eletto con 1.183 voti e una percentuale pari a 51,4% dei votanti. La sua lista ha ottenuto la maggioranza dei seggi, otto. Non sono bastati invece a Fabrizio Franchin i 1119 voti per diventare primo cittadino, il 48,6% dei voti. La sua lista si aggiudica quattro seggi in consiglio comunale. Una differenza di 64 voti.

Il sindaco

E' moderatamente soddisfatto il sindaco che spiega il risultato.«Siamo il comune con il dato più alto per quanto riguarda l'astensionismo. Il voto dimostra una crisi che io definirei civica». Lazzaro spiega meglio perché la sua è una gioia pacata: «Il paese è diviso e questo mi preoccupa. Nel capoluogo ha vinto l'altra lista, nelle quattro frazioni invece ho vinto io. E' un dato che devo tenere in considerazione. I numeri danno sempre una indicazione di qualcosa». Come fare quindi per essere il sindaco di tutti? «Un obiettivo sarà quello di dare energia alle varie frazioni e alle associazioni che in questi anni hanno perso slancio», spiega. «Soddisfatto per la vittoria ma anche un po' preoccupato per un malessere generale diffuso. Il 46% degli aventi diritto ha scelto di non votare, un dato negativo che fa pensare su quella che è la distanza tra i cittadini e le istituzioni. Un astensionismo così alto ci dice questo, ed è quello su cui dovremo lavorare».