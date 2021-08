Coldiretti, cresce la preoccupazione per i danni nell'Alta Padovana

Vigneti e campi di tabacco atterrati. Continuano le rilevazioni di tecnici di Coldiretti Veneto sul territorio regionale dopo l'ondata di maltempo abbattutasi da Verona fino a Venezia con raffiche di vento di 150 km/h che hanno provocato diverse trombe d'aria colpendo in particolare l'area dell'Alta Padovana.

Alta

«Dopo le coltivazioni di mais stese a terra dal vortice di grandine e pioggia intensa, gli annessi rustici scoperchiati e le serre rovinate del distretto della IV gamma - commenta Coldiretti Padova - oggi le segnalazioni agli sportelli zonali riguardano filari interi di viti e vari ettari coltivati a tabacco nei comuni del comprensorio di San giorgio delle Pertiche a Loreggia, Campodarsego e Villanova».

Bilancio

Si aggrava dunque il bilancio sopportato dagli agricoltori padovani - spiega Coldiretti. La Regione ha accolto subito le segnalazioni arrivate dal mondo agricolo e ha disposto un primo provvedimento decretando lo stato di crisi per le zone colpite - dice Coldiretti. Gli esperti continuano a monitorare l'impatto di questa ennesima sferzata meteorologica e a chiedere il giusto sostegno per chi svolge un'attività come quella agricola così esposta ai cambiamenti climatici che provocano fenomeni meteo estremi e di forte impatto sulle produzioni. Gli uffici - ricorda Coldiretti - sono a disposizione degli imprenditori per la presentazione delle istanze presso le istituzioni e enti competenti. ?