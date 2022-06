Collesei (Lega): «Con Peghin creeremo un fondo sociale con gli utili Hera per i più fragili»

«È urgente sostentare le famiglie e le persone colpite dalla crisi economica anche a causa della pandemia e della guerra. Le difficoltà finanziarie di molti nuclei familiari padovane impongono di attivare politiche sociali importanti, anche in coordinamento con l’attivazione di percorsi lavorativi a sostegno dei cittadini disoccupati. Con l’elezione di Peghin a sindaco di Padova verrà creato un fondo sociale anche attraverso il recupero degli utili Hera che sarà un ottimo strumento per contrastare l’inflazione che potrà aiutare direttamente i cittadini in difficoltà economica». La voce è quella di Andrea Collesei, farmacista, candidato consigliere comunale nella lista Lega Padova per Peghin Sindaco. «Quello che si andrà a creare - spiega Collesei - sarà un vero e proprio “patto per la Città”, un accordo tra Comune e grande distribuzione commerciale per definire un paniere di prodotti di qualità a prezzo calmierato. Tra le proposte che portiamo avanti ci impegneremo ad individuare un consigliere comunale che possa diventare un punto di riferimento della terza età e delle persone più fragili – aggiunge Andrea Collesei – Sono molti poi i progetti pronti a partire: lo sportello psicologico di quartiere gratuito, l’attivazione del progetto “Tornare a casa”, un grosso aiuto domiciliare alle persone non autosufficienti dopo il ricovero ospedaliero e l’avvio di “Abitare Sicuro”, il perfezionamento di residenze temporanee pronte ad accogliere persone sole in periodi di maggiore necessità assistenziale». Nei piani della coalizione di centrodestra sono previsti anche degli incentivi: «Due piani di incentivi economici arricchiscono i progetti: il primo per l’adattamento tecnologico volto a migliorare l’autonomia delle persone all’interno della propria residenza, il secondo utile all’eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche nei condomini – conclude Collesei – Offriremo così un’adeguata protezione ai più fragili ed agli anziani, troppo spesso vittime della mal gestione comunale».