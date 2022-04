Nuovo ospedale, Collesei: «Giordani si prenderà ancora una volta i meriti dei predecessori?»

La realizzazione del nuovo ospedale a Padova è un argomento che con periodicità e soprattutto costanza torna nei discorsi politici. Ancora di più in tempo di elezioni. Questa volta a parlarne è Andrea Collesei, candidato consigliere per la Lega Padova per Peghin Sindaco.

Il commento

«A fronte di quello che chiedeva il sindaco Giordani cinque anni fa, ovvero di rifare solo il vecchio ospedale senza considerare il nuovo nella zona di San Lazzaro – commenta Collesei - abbiamo visto che subito dopo l’insediamento a Palazzo Moroni, ha cambiato la sua posizione». Il candidato per la Lega Padova fa notare poi come «lo stesso Giordani appena un lustro fa abbia definito l’ex sindaco Massimo Bitonci un “ossessionato dal progetto per l’ospedale a Padova Est” e chiedersi “perché questa foga che spesso lo porta a fare considerazioni francamente poco lucide e frutto di fantasie maturate in chissà quale penombra complottista della sua immaginazione? Capisco bruci essere stato bocciato dai padovani, ma servirebbe più pacatezza”. Sempre in quel periodo i titoli dei giornali recitavano: Giordani gela Zaia: “Noi quei terreni non li vendiamo”. Dopo anni di negazioni oggi vediamo Giordani fare show davanti alle telecamere per chiedere al Governatore Zaia di accelerare l’iter per la costruzione del nuovo Polo – prosegue Collesei - Per chi ha seguito tutto questo percorso, sa bene che ci sono dei passaggi importanti e fondamentali da seguire per avere un’eccellenza di questa portata, e che ci sono stati diversi cambi di rotta per arrivare a questa soluzione. È comodo cambiare idea in campagna elettorale per attirare a sé i voti, ma è davvero triste che Giordani non ammetta che le nostre idee siano decisamente più efficaci di quelle portate avanti dalla sua giunta. E non è la prima volta che succede».