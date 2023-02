Comitati, con Ater è scontro: «Non fanno manutenzione poi svendono il patrimonio pubblico ai privati»

Si sono dati appuntamento sotto la sede dell'Ater di Padova, in via Raggio di Sole quando da poco erano passate le ore 11. Con gli attivisti Unione Inquilini, degli Sportelli Sociali di Catai e via Bajardi, anche tanti abitanti degli alloggi con le loro famiglie. Si è scelta questa gioranta in occasione di una nuova asta di alcune case ERP in provincia, per tornare a protestare sotto la sede. «Non fanno i lavori di manutenzione poi svendono il patrimonio pubblico ai privati. Non è questo il compito di un ente che incaricato di gestire gli alloggi pubblici, non di metterli sul mercato». Luca Lendaro, tra i portavoce della protesta, attacca l'ente e il suo presidente, Tiberio Businaro. Lo sfidano a un tavolo, «scendi a parlare con la gente», lo sfida Daniela Ruffini. C'è anche Ottolini del Comitato Inquilini che lo definisce come «un marziano, un extraterrestre che è all'oscuro di quanto accade sul pianeta Terra». Sono mesi che le due parti si scontrano, l'apice si sta toccando in questi giorni con i fatti di via Brofferio. A tal proposito, la rottura della caldaia aveva lasciato famiglie senza risscaldamento, da Ater fanno sapere che la situazione è stata risolta. «I tecnici incaricati dopo turni lavorativi ininterrotti hanno provveduto a rendere funzionante il primo corpo scaldante nella serata di ieri a decorrere dalle ore 19.15. Da ieri sera tutte le famiglie coinvolte hanno cominciato a ricevere calore. I lavori di completo ripristino proseguono regolarmente per addivenire alla messa in funzione del secondo corpo scaldante e monitorare l’impianto al fine di verificare la sua regolare funzione», fa sapere l'ente con una nota. Il presidente Businaro infine ha fatto trapelare che a breve indirà una conferenza stampa in cui parlerà, dati alla mano, della gestione dell'ente.